И снова горит: история мощных взрывов на складах боеприпасов в Украине (видео)

В ночь на 9 октября возле Ични на Черниговщине произошел очередной взрыв на складе с боеприпасами. Причина взрывов на арсенале пока что неизвестна.

Зона действия чрезвычайной ситуации в связи со взрывом боеприпасов составляет 16 километров. Продолжается эвакуация людей из окрестных населенных пунктов.

За время войны с 2014 года это уже пятый крупный пожар на складах боеприпасов в Украине.

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Год назад, 26 сентября, произошел пожар на военных складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой области.

Тогда в воздух взлетело 32 тысячи тонн снарядов на 800 миллионов долларов.

Тогда же, в сентябре 2017 взрывались военные склады возле села Малоянисоль неподалеку Мариуполя. Пожар продолжался в течение одного дня, к счастью, никто не пострадал.

В марте 2017 произошел масштабный пожар в Балаклее на Харьковщине. В результате взрывов было уничтожено около 70% боеприпасов.

В октябре 2015 взрывались склады в Сватово на Луганщине. Там хранилось около 3,5 тысяч тонн боеприпасов.