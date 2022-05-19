Дмитрий Орлов пошутил, что коллаборант Шевчик не справился с напряжением.

Внезапный пожар вспыхнул в гостиничном комплексе в Энергодаре Запорожской области. Коттедж облюбовали российские оккупанты и коллаборанты.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание произошло в трехэтажном коттедже "Сосновый бор", который захватили россияне.

"Как стало известно бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик и его назначенный заместитель из Макеевки в ходе превращения гостиничного комплекса в свою резиденцию не справились с напряжением. В одном из помещений произошел пожар", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали подразделения Государственной службы чрезвычайных происшествий.

"Даже дети знают, что с огнем шутки плохи! Но это не об орках! Еще раз подчеркиваем: Неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к трагическим случаям, не совместимым с жизнью. Особенно это актуально во время войны", - пошутил Орлов.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты создали в городе Энергодар Запорожской области так называемый "народный совет", который возглавил депутат от партии "Оппозиционная платформа – За життя" Андрей Шевчик.

15 апреля председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в Запорожской области с начала полномасштабной войны были похищены сотни людей, среди них политики, журналисты и педагоги. Он также опубликовал список с некоторыми из похищенных, среди которых указал имя Самойдюка. По данным властей, он был похищен 19 марта.

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