Российские военные могут только снимать пропагандистские видео и разрушать все, что видят.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации на временно оккупированных территориях. Рашисты не преуспели в создании своего "русского мира", они даже не смогли платить коллаборантам зарплаты.

"Достижения" оккупантов Орлов высмеял на своей странице в Telegram.

Как сообщает мэр Энергодара, рашисты, во главе с Шевчиком, которого те назначили "главой администрации города", обещали предателям большие зарплаты. Однако они платят колаборантам очень мало, не "дотянули" даже до средней по украинским меркам зарплаты.

"Да и ту платят не всем. А за что платить предателям зарплату, если задачи оккупантов за 2 месяца в Энергодаре практически не выполнены. Атомная станция как работала, так и работает в украинском сегменте энергетики, ее работники получают зарплату в гривне. Соответственно в городе ходит гривня и вытеснить ее будет очень трудно. Все бюджетные процессы происходят согласно действующему украинскому законодательству. Это значит, что у коллаборантов нет даже шанса запустить туда руки. А своего бюджета нет, потому что чем его наполнять? Да не так это и интересно, как наполнять свои карманы. Приходится для этого импровизировать, занимаясь рейдерством и грабежами предпринимателей", - написал Орлов.

Среди других "достижений" оккупантской власти - парад "победобесия" и пропагандистские видео, которые рашисты снимают для отчетности перед Москвой.

"И еще, отправленные в Крым огурцы с редиской, перекрашенные памятники и стела при въезде в город, побеленные "паребрики", еще такие "мелочи" как массово закрытые аптеки, которые специально ликвидировали для перекупщиков, что теперь продают лекарства с накруткой в 3-4 раза от стоимости. Торговля на земле и из багажников машин - привет началу 90-х прошлого века, нас туда вернули. Отжатые авто и даже бизнесы, которые люди строили годами и потеряли за 2 месяца. Запугивание, избиение энергодаровцев и удерживание их в подвалах. По приблизительным оценкам сейчас оккупанты держат в заложниках около 50 жителей Энергодара", - добавил мэр города.

По словам Орлова, предатели Украины уже боятся работать на оккупантов. Они понимают, что уже скоро их привлекут к ответственности.

"Те, кто не успел замазаться сильно, теперь рассказывают, что их оболгали. Кто влез по самое горло, уже ищет себе недвижимость в Крыму и Донецке. Которые тоже рано или поздно также будут украинскими", - отметил Орлов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что мэр Энергодара призвал спасти его заместителя, которого оккупанты держат в плену 2 месяца.

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