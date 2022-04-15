Старух призывал не молчать о пропавших.

В Запорожской области с начала полномасштабной войны были похищены сотни людей.

Об этом заявил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сотни людей были похищены в Запорожской области с начала войны с Россией. Среди них - политики, журналисты, педагоги", - написал он и призвал не молчать о пропавших.

Он также опубликовал список с некоторыми из похищенных. Это:

Сергей Прийма, председатель Мелитопольского районного совета, похищен 13.03.2022;

Виктор Дудка, депутат областного совета, похищен 06.04.2022;

Евгений Матвеев, Днепрорудненский городской голова, похищен 13.03.2022;

Ирина Липка, Молочанский городской голова, похищена 31.03.2022;

Иван Самойдюк, первый заместитель городского головы Энергодара, похищен 19.03.2022;

Александр Чуб, заместитель Токмакского городского головы, похищен 02.04.2022;

Владимир Рыкун, Михайловский поселковый голова, похищен 06.04.2022;

Алексей Юрченко, управляющий делами исполнительного комитета Бердянского городского совета, похищен 06.04.2022;

Алексей Дибровский, депутат Пологовского городского совета, похищен 25.03.2022.

Также 26.03.2022 был похищен староста села Верхняя Криница Сергей Яворский, Сейчас он освобожден.

Как писал УНИАН, ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что за время оккупации города захватчики похитили более 100 человек.

Ранее УНИАН также публиковал советы психологов о том, как помочь близкому человеку, пережившему плен или осаду. А также приводил мнение эксперта по потребностям психического здоровья относительно того, как действовать, чтобы сохранить жизнь, если вы попали в плен.

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