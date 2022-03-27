Российские оккупанты создали в городе Энергодар Запорожской области так называемый "народный совет", который возглавил депутат от партии "Оппозиционная платформа – За життя" Андрей Шевчик.
Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", - подчеркнул Орлов.
Как сообщал УНИАН, 24 марта большинство депутатов Энергодарского городского совета сложили свои полномочия для недопущения использования их голосов под принуждением для создания незаконных "народных республик".