Созданный "орган" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

Российские оккупанты создали в городе Энергодар Запорожской области так называемый "народный совет", который возглавил депутат от партии "Оппозиционная платформа – За життя" Андрей Шевчик.

Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", - подчеркнул Орлов.

Как сообщал УНИАН, 24 марта большинство депутатов Энергодарского городского совета сложили свои полномочия для недопущения использования их голосов под принуждением для создания незаконных "народных республик".

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