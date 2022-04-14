По каждому факту пропажи, похищения или попадания в плен начинается уголовное производство.

В Министерстве внутренних дел рассказали, как подать заявление о пропавших без вести гражданах, их похищении или попадании в плен.

Как сообщает пресс-служба МВД, заявления и сообщения о таких фактах подразделениями Нацполиции принимаются в день обращения близких родственников пропавшего или других лиц, которым известно о факте исчезновения.

В частности, заявление о без вести пропавших лицах, их похищении или попадании в плен можно подать следующими способами:

направлением такой информации по почте;

на телефон 102 (круглосуточно);

на телефон горячей линии 089 420 1867 (круглосуточно);

непосредственно обратиться в территориальное подразделение полиции.

"В заявлении указывается максимально известная информация об обстоятельствах исчезновения и сведения о пропавшей (похищенной, плененной) личности: дата и место исчезновения лица; анкетные данные такого лица, в частности, число, месяц и год его рождения; приметы лица (татуировка, шрамы и тому подобное); какие номерные вещи (мобильный телефон, паспорт и тому подобное) были у лица во время исчезновения; данные других лиц, которым может быть известно о фактах пропажи (похищения, плена) лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по каждому факту пропажи, похищения или попадания в плен органом досудебного расследования начинается уголовное производство.

"Кроме того, в случае необходимости рекомендуем родным лиц, которые пропали без вести, попали в плен, были похищены, вместе с подачей заявления про указанный факт сдать биологические образцы для вывода ДНК-профиля для дальнейшего их сравнения", - добавили в МВД.

Уточняется, что в Украине биологические образцы отбираются у биологических родителей или детей пропавшего лица, поэтому им необходимо иметь при себе паспорт (для ребенка - свидетельство о рождении).

Забор образцов и проведение молекулярно-генетической экспертизы осуществляется только по постановлению следователя. Экспертиза проводится за счет государства.

В то же время полиция просит граждан предоставлять информацию о местах неучтенных захоронений людей и обнаружения трупов.

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