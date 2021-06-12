Правоохранители выяснили, что оба мужчины употребляли алкоголь и между ними возникла ссора.

В Белоцерковском районе Киевской области отец во время ссоры ранил своего сына ножом.

Как информирует Отдел коммуникации полиции Киевской области, медики сообщили полиции о том, что в селе Озерная 70-летний отец ударил ножом в живот 49-летнего сына.

"Правоохранители выяснили, что оба мужчины накануне употребляли алкоголь, после чего сын лег спать, а отец пьяным пошел в гости к соседу. Позже мужчина вернулся домой, пришел в комнату сына, где между ними возникла ссора", - рассказали правоохранители.

Полицейские установили, что на фоне словесной перепалки сын ударил отца кулаком в голову. После этого мужчина схватил нож, который лежал на столе, и вонзил его сыну в живот.

Читайте такжеВ Одессе в зале суда блогер Домбровский лезвием порезал себе шею"Окровавленный злоумышленник выбежал из дома и стал звать на помощь. Неравнодушные соседи вызвали скорую. Раненного сына доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали отца и сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Автор: Татьяна Поляковская