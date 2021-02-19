Один из жителей заметил, как стая шакалов рвала что-то зубами на берегу. Это оказалось тело человека.

В Одесской области стая шакалов разодрала женщину до костей.

Об этом сообщает сайт города Черноморска 04868.ua. Информацию сайту также подтвердил депутат районного совета Алексей Логинов.

Инцидент произошел в селе Базарьянка в Татарбунарском районе. Один из жителей заметил, как стая шакалов рвала что-то зубами на берегу.

«Присмотрелся, а их добыча - человеческое тело. Его они разодрали до кости», - рассказывает очевидец.

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На данный момент неизвестно, что именно стало причиной смерти женщины – была ли она жива до момента нападения хищниками. Труп женщины направлен на экспертизу.

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Стоит отметить, это не первый случай нападения на жителей Базарьянки. Несколько недель назад хищник напал на мужчину прямо во дворе его дома. Ему, к счастью, помог сын. Пострадавшего направили в больницу.

Местные жители говорят, что ранее уже наблюдались аналогичные инциденты, а у всех пострадавших обнаруживали бешенство. Шакалов начали отстреливать, однако после экспертизу не проводили, соответственно неизвестно, поражены ли убитые животные бешенством.

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Автор: УНИАН