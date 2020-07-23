Глава Центра противодействия коррупции Шабунин заявил о поджоге своего дома в Киеве (фото)

Пострадавших в результате пожара нет.

В Центре противодействия коррупции заявили о поджоге дома руководителя центра Виталия Шабунина.

Об этом ЦПК информирует на своей странице в Facebook, также на странице размещены соответствующие фотографии.

"Сегодня ночью был подожжен дом председателя правления ЦПК Виталия Шабунина. Эти фото - свидетельство того, что власть не может защитить общественных активистов", - говорится в информации.

Также отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.

"Виталия с семьей не было, а родители успели выбежать - соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - сообщили в ЦПК.

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Сам Виталий Шабунин на своей странице в Facebook отметил, что две недели назад газовая служба проверяла в доме счетчик.

Также он пригласил журналистов увидеть дом собственными глазами и обвинил власть в неспособности защитить гражданских активистов.

"... Ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения. Приглашаю журналистов увидеть все собственными глазами сегодня в 13:00. Хотим в очередной раз напомнить о неспособности власти защитить общественных деятелей. (...) Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последнее спасибо за мотивацию работать еще больше", - написал Шабунин.

Как сообщал УНИАН, в Костополе Ривненской области неизвестные подожгли дом председателя райсовета, в котором находилась его жена и дочь.

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