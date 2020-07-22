На Ривненщине неизвестные подожгли дом главы райсовета с ребенком внутри

По факту поджога дома председателю райсовета открыто уголовное производство.

В Костополе Ривненской области неизвестные подожгли дом главы райсовета, в котором находилась его жена и дочь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о пожаре в частном хозяйстве на улице Острожская райцентра в полицию поступило от диспетчера ГСЧС сегодня, 22 июля, в 02:20.

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Установлено, что жилой дом принадлежит 52-летнему костопольчанину, председателю районного совета. На момент возникновения пожара в доме находились также его жена и дочь. Никто из них не пострадал.

По результатам осмотра места происшествия следователи Костопольского отдела изъяли две стеклянные емкости с неизвестным веществом и еще одну разбитую. Огнем повреждены второй и первый этажи здания, а также уничтожено имущество.

В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного повреждения имущества по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершенному преступлению.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области полицейские устанавливают причастных к поджогу здания Каховской городской прокуратуры.

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