Из-за действий предателя были ранены шесть человек.

В Николаеве задержали информатора российской спецслужбы, который "охотился" на технику, которую Силы обороны получили от иностранных партнеров.

Как сообщает Служба безопасности Украины, предатель сотрудничал с Главным управлением Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Установлено, что этот человек корректировал российские воздушные удары по городу и именно по его наводке враг обстрелял Николаевский судостроительный завод.

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"Тогда в результате вражеской атаки были ранены шесть мирных жителей и повреждены их дома", - рассказали в СБУ.

Кроме того, предатель передавал в ГРУ места базирования и перемещения Сил обороны на территории города. По данным СБУ, прежде всего российскую военную разведку интересовали локации складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе танков "Леопард" и боевых машин пехоты "Брэдли".

Вражеский Информатор от своего российского куратора получал денежное вознаграждение за свою "работу".

Контрразведчики СБУ задержали приспешника оккупантов, когда тот собирал новые данные о дислокации Сил обороны на территории города.

Фигурант-местный житель, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года. В поле зрения противника он попал через свое активное пользование прокремлевскими Телеграм-каналами, где регулярно размещал собственные антиукраинские комментарии под фейковыми новостями.

"Для сбора информации злоумышленник самостоятельно выходил на местность и фиксировал "нужные" сведения или "в темную" использовал своих знакомых, которые не знали, что имеют дело с предателем", - рассказали в украинской спецслужбе.

При обысках по месту жительства мужчины изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.

Сейчас ему сообщено о подозрении по двум статьям УК, он сейчас находится под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

Как уточнили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры, фигуранту инкриминируют несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ.

По данным следствия, он передал врагу данные, которые враг использовал для нанесения артиллерийских или авиаударов по объектам.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержан вражеский информатор за слив разведданных московским пропагандистам и спецслужбам РФ.

Установлено, что обвиняемый через соцсеть "Вконтакте" передавал подсанкционному московскому блогеру и пропагандисту информацию о расположении военнослужащих ВСУ на территории Одессы. Кроме текстовых сообщений вражеский приспешник присылал фото укрепленных позиций Сил обороны.

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