Агент вражеской разведки фиксировал "результаты" российских воздушных атак и посылал их связному для корректировки повторных ударов по городу.

В Одессе задержали предателя, который работал на российскую ФСБ через подсанкционного блогера Юрия Подоляку. Как сообщает пресс-служба областного управления СБУ, приспешника врага разоблачили в марте этого года в ходе контрдиверсионных мероприятий в Одесской области.

Отмечается, что "активность" фигуранта в соцсетях попала в поле зрения представителей российской спецслужбы, которые впоследствии дистанционно привлекли его к сотрудничеству в качестве информатора.

Затем определили ему "связного" - подсанкционного московского блогера Юрия Подоляку, который публично оправдывает военные преступления российских оккупантов и имеет более чем двухмиллионную аудиторию.

По данным следствия, именно он давал указания одесскому информатору собирать данные о местах дислокации подразделений Сил обороны и координатах стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры на территории региона. Кроме этого, вражеский информатор фиксировал "результаты" российских воздушных атак и присылал их подоляке для дальнейшей корректировки повторных ударов по Одессе.

"Для коммуникации они использовали анонимный чат в запрещенной соцсети "Вконтакте" и мессенджер "Телеграм". Чтобы собрать развединформацию, злоумышленник ездил по области и фотографировал объекты", - рассказали в управлении.

Сотрудники СБУ задержали предателя при попытке передачи закрытых сведений в РФ. Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен компьютер с доказательствами его переписки с представителями вражеской спецслужбы.

В ходе следственных действий выявлена и идентифицирована связь предателя непосредственно с действующим сотрудником ФСБ.

Сейчас агенту ФСБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Что известно о "связном"

Юрий Подоляка - уроженец Сум, 1975 г. р. - пророссийский журналист и блогер. В 2014 году, с началом вторжения России на Донбасс и аннексии Крыма, выехал в РФ.

19 мая 2022 года Сумская областная прокуратура сообщила ему о подозрении в распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Блогер внесен в базу данных центра "Миротворец" как предатель, пособник российских военных преступников и антиукраинского пропагандиста. С 15 января 2023 года он находится под санкциями СНБО.

Еще о приговорах российским пропагандистам

В Одессе к 10 годам тюрьмы заочно приговорен известный российский пропагандист Алексей Анпилогов родом из Днепра. Он является сторонником движения "Антимайдан", из-за неприятия идей Революции Достоинства в начале 2014 года уехал в Россию, где разработал план по дестабилизации ситуации в Украине и созданию так называемой "Новороссии".

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