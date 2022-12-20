52-летний харьковчанин 8 лет скрывался от украинского правосудия и активно поддерживал "русский мир".

Правоохранители разоблачили мужчину, который в 2014 году поднимал российский триколор над Харьковским городским советом.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, прокуроры совместно со Службой безопасности Украины разоблачили 52-летнего харьковчанина, который 8 лет скрывался от украинского правосудия и активно поддерживал "русский мир".

"Досудебным расследованием установлено, что именно он в феврале 2014 года поднимал российский флаг вместе с георгиевской лентой над зданием Харьковского городского совета во время прокремлевских митингов. Кроме того, во время обыска по месту его временного проживания в Харькове правоохранители обнаружили патроны калибра 7,62 мм", - рассказали в прокуратуре.

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В пресс-службе СБУ добавили, что сторонник "Новороссии" активно выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов.

Больше всего таких "эфиров" при его участии было отснято представителями кремлевского телеканала "Россия 1".

"Когда попытки Москвы "провалились", злоумышленник решил "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Для этого соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", - отмечают в СБУ.

Во время обыска в квартире фигуранта правоохранители обнаружили:

флаги РФ и георгиевские ленточки;

снайперскую винтовку с оптико;

самозарядная винтовка Z-10;

патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Сейчас следователи Службы безопасности украины сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения, в том числе возможной причастности фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб.

Война в Украине и задержание коллаборантов

Спецслужбы в Украине регулярно задерживают коллаборантов и предателей нашей страны. В частности, недавно СБУ задержала в Киеве колаборантку, которая после освобождения Харьковщины пыталась бежать в ЕС. В Купянске во время оккупации города женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами.

Также украинские пограничники задержали молодую колаборантку, которая ехала в Киев. Во время проверки в телефоне девушки обнаружили материалы пророссийского содержания.

А на днях в Одессе разоблачили "блогерку", которая призвала Путина активнее бомбить Украину. Пропагандистка распространяла в сети публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

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