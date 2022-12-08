Женщина добровольно пошла на сотрудничество с врагом, поэтому получила руководящую "должность".

Служба безопасности Украины задержала в Киеве колаборантку, которая после освобождения Харьковщины пыталась бежать в ЕС.

Как отмечают в пресс-службе СБУ до оккупации Купянска Харьковской области задержанная занимала должность главы местной РГА. Во время захвата города женщина добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами, поэтому ее назначили в ряды руководящего состава местного оккупационного органа на должность "заместителя руководителя" Куриловского общины.

"Находясь на "должности", выполняла указания кремля относительно распространения оккупационного режима и привлечения местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора. Кроме того, она участвовала в подготовке псевдореферендума на захваченных территориях Харьковщины", - отмечают в СБУ.

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После освобождения Харьковщины коллаборантка сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого выехать в Евросоюз. Однако в ее планы вмешалась СБУ.

Сейчас фигурантке сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Коллаборанты в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале декабря в Купянске обнаружили оккупантские списки предателей и коллаборантов, которые российские захватчики не успели уничтожить.

На днях в Одессе разоблачили "блогершу", которая призвала Путина активнее бомбить Украину. Пропагандистка распространяла в сети публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Тем временем СБУ установила пятерых коллаборантов, которые инициировали "присоединение" Луганщины к РФ.

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