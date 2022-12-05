Пропагандистка распространяла в Tik Tok и Telegram публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

В Одессе сообщили о подозрении "блогерше", которая призывала российского президента Владимира Путина активнее бомбить Украину.

"32-летняя пропагандистка распространяла в социальных приложениях Tik Tok и Telegram публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины", - сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Злоумышленница в своих видеороликах призывала Путина как можно активнее бомбить территорию Украины и отомстить за Крымский мост. Женщина пренебрежительно высказывалась об украинцах и уверяла, что готова заплатить любую цену за наступление "русского мира".

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Сейчас следователи сообщили фигурантке о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора.

Война в Украине: сторонники "русского мира"

В Украине регулярно задерживают предателей, которые поддерживают российское вторжение и способствуют ему.

В частности, в ноябре в Киеве правоохранители обнаружили двух предателей, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и прославляли оккупантов.

А в Червоноградском районе Львовщины полицейские открыли уголовное производство по публичные высказывания местной жительницы в пользу врага.

Также Служба безопасности Украины задержала вражеского агитатора, который готовил фейки для ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. Человек лично общался с кремлевским рупором и распространял деструктивные материалы.

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