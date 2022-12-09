Женщина направлялась в Киев, но работники ГПСУ изменили ее планы. Теперь за нее возьмется СБУ.

Украинские пограничники задержали молодую коллаборантку, которая ехала в Киев.

Во время проверки в телефоне девушки обнаружили материалы пророссийского направления, говорится в сообщении ГПСУ в Telegram.

"Оказалось, ее брат и друг проходят службу в так называемой армии "ДНР" с 2014 года. В переписке мужчины жалуются ей на плохое обеспечение, низкую подготовку и кражи", - рассказали пограничники.

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Теперь с задержанной будут работать специалисты СБУ.

Коллаборанты в Украине

Накануне, как писал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала в Киеве колаборантку, которая после освобождения Харьковщины пыталась бежать в ЕС. Женщина добровольно пошла на сотрудничество с врагом, поэтому получила руководящую "должность".

А раньше у Херсоне полиция задержала предполагаемую колаборантку, которая фотографировала места обстрелов и общается с абонентами из РФ. Женщину доставили в фильтрационный центр.

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