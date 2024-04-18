Враг двумя волнами направил группы БпЛА с юга в центральные и западные регионы страны.

Российские захватчики продолжают системный дроновый террор и запустили в ночь на 18 апреля очередную партию "летающих убийц".

По данным Сил обороны юга Украины, агрессор этой ночью двумя волнами с интервалом в три часа направил группы ударных БпЛА типа Shahed-131/136 с юга в центральные и западные регионы страны.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 2 барражирующих снарядах, один из которых следовал транзитом через Херсонскую область, а другой охотился на инфраструктуру Криворожья на Днепропетровщине. Попаданий и повреждений не допущено", - говорится в сообщении.

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Также вчера враг продолжил коварную тактику точечных ракетных ударов, в том числе с использованием баллистики. Утром была атакована Одесская область - под ударом вновь оказалась инфраструктура региона. Информация о пострадавших не поступала.

Обновлено 10:00. Как сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 18 апреля 2024 года противник атаковал 13-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда (из оккупированного Крыма).

"Все 13 "шахедов" сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях", - подчеркнул Олещук.

Атака на Украину в ночь на 16 апреля 2024 года - последние новости

В ночь на 16 апреля российские захватчики нанесли удар дронами-камикадзе по Украине. На юге было уничтожено четыре вражеских "Шахеды" - два на Херсонщине, по одному на Николаевщине и Днепропетровщине.

По данным пресс-центра Сил обороны юга, ситуация остается напряженной - враг не прекращает террор на суше, где не может достичь соответствующих успехов, которые запланировал. Он компенсирует это в воздухе, в частности, продолжает удары баллистикой по разным регионам Украины, пытается давить с использованием дронов типа "Шахед".

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