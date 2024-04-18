Среди пострадавших есть четверо детей, отметили спасатели.

Ракетный удар по Чернигову в центре внимания - по состоянию на утро четверга, 18 апреля, количество жертв возросло.

Уже известно, что есть 18 погибших и 77 пострадавших (среди них четверо - несовершеннолетние), в том числе из-под завалов спасли трех человек, говорится в сообщении Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины в Telegram. В ГСЧС добавили, что продолжаются аварийно-спасательные работы.

"...Оказана психологическая помощь 58 лицам. Вывезено 1 тыс. 580 тонн строительного мусора, разобрано 71% разрушенной части здания", - поделились спасатели.

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В центре внимания Чернигов - обстрел со стороны врага оказался смертоносным

17 апреля россияне ударили ракетами почти по центру города. Сообщалось, что есть "прилет" в объект социальной инфраструктуры. Потом стало известно, что повреждения, в частности, получило большое количество многоэтажек, уничтожены десятки транспортных средств, и погибли 17 человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедии в Чернигове из-за россиян не случилось бы, если бы украинское государство имело достаточное количество систем противовоздушной обороны, и мир достаточно решительно противодействовал террору РФ.

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