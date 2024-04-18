Евлаш отметил проблему с дефицитом противовоздушной обороны.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал подробности про дроновую атаку российских оккупантов по Украине.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о сегодняшней ночной атаке российских оккупантов по Украине и ее отражении противовоздушной обороной. Евлаш напомнил, что сбиты были все 13 вражеских дронов, которые атаковали нашу страну. Летательные аппараты двигались стандартными маршрутами, выполняли, в том числе и разведывательную функцию.

"Старались комбинировать, обходить различными участками местности. Как правило, это труднодоступные участки вдоль рек, балок - там, где сложно добраться огневым мобильным группам", - рассказал он.

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Враг пытался обходить, например, и Ивано-Франковск, пытался заходить с разных сторон, атаковать с севера и с юга. Также дроны шли шеренгой, чтобы их сложнее было поразить.

"В течение всей тревоги время от времени они использовали то группы, то отдельные дроны, которые направляли и через Одесскую область, то есть пытались максимально усложнить и запутать свой след. Однако, все же даже несмотря на такую тактику, нашим Силам обороны удалось ликвидировать все 13 беспилотных летательных аппаратов", - отметил Евлаш.

На вопрос, с чем он связывает активность "шахедов" непосредственно над Ивано-Франковской областью, и может ли это быть изысканием украинской ПВО, спикер отметил, что враг, наверное, "считает, что там находятся какие-то цели, которые достойны их внимания".

Относительно того, была ли контролируемой та ситуация, что вражеские беспилотники провели в украинском воздушном пространстве шесть часов, он сказал: "Конечно, контролируемая. Мы отслеживаем от момента пусков, от момента даже подхода к нашему воздушному пространству. Все это отслеживается, контролируется и принимаются все необходимые меры для перехвата этих дронов еще на подходах".

В то же время Евлаш отметил, что эти дроны достаточно маневренные и используют сложные участки местности. Иногда они даже "задерживаются в некоторых местах".

"Как мы сегодня видели, на границе областей, а именно Днепропетровской и Полтавской, дрон несколько часов, просто зависнув над водоемом, он кружил. Достаточно сложно добраться до таких участков. Но в конце концов все же наши Силы обороны смогли его уничтожить", - рассказал он.

Представитель ВС ВСУ подчеркнул, что самая главная и самая большая проблема заключается в дефиците противовоздушной обороны.

"Нам необходимы ракеты к нашим переносным зенитно-ракетным комплексам, которые достаточно эффективно воюют даже с крылатыми ракетами, в том числе. Однако, это требует дополнительных ресурсов, дополнительного оборудования, в том числе, и для мобильных огневых групп, которые могли бы в темное время суток определять, где эти дроны находятся, и эффективно их поражать", - отметил Евлаш.

Атака дронов на Украину

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что в ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали Украину 13-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск (Россия) и мыса Чауда (оккупированный Крым).

Все 13 "шахедов" были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

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