В Николаеве утром 27 ноября рабочих засыпало грунтом в траншее.
Читайте такжеВ Луцке раскопали неизвестные подземелья (фото, видео)Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».
Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ в районе улицы Космонавтов.
На месте происшествия большое количество сотрудников оперативных служб, в частности, государственный военизированный аварийно-спасательный отряд.
«Новости-Н» пишут, что пострадали двое рабочих – одного из траншеи вытащили, а второй находится на глубине шесть метров. Его частично придавило обвалившейся бетонной плитой. Чтобы ее поднять нужно применять технику.
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