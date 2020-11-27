Один из рабочих находится на глубине шесть метров.

В Николаеве утром 27 ноября рабочих засыпало грунтом в траншее.

Читайте такжеВ Луцке раскопали неизвестные подземелья (фото, видео)Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ в районе улицы Космонавтов.

На месте происшествия большое количество сотрудников оперативных служб, в частности, государственный военизированный аварийно-спасательный отряд.

«Новости-Н» пишут, что пострадали двое рабочих – одного из траншеи вытащили, а второй находится на глубине шесть метров. Его частично придавило обвалившейся бетонной плитой. Чтобы ее поднять нужно применять технику.

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Автор: УНИАН