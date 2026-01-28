'Прошу защитить себя и свою семью': Адвокат Шевчук обратился к президенту из-за угроз после назначения в комиссию для САП

Председатель Национальной ассоциации лоббистов Украины (НАЛУ), спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Алексей Шевчук заявил, что ему и членам его семьи поступают угрозы физической расправы. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По его словам, после назначения его членом конкурсной комиссии по отбору заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) он и члены его семьи начали получать угрозы физической расправы.

"Моя семья и я получили прямые угрозы нашей жизни и здоровью. Вчера вечером, в связи с назначением меня на должность члена комиссии по отбору прокуроров в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), моей семье и мне поступили сообщения о том, что мы должны быть физически уничтожены", – заявил Шевчук.

Видео дня

Он добавил, что из-за угроз и давления был вынужден вывезти семью, которая находится в состоянии сильного стресса.

Напомним, ранее стало известно, что Генеральный прокурор Руслан Кравченко назначил адвоката Алексея Шевчука членом конкурсной комиссии по отбору заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

После обнародования этого решения в социальных сетях началась публичная кампания с критикой назначения.

В частности, блогеры Игорь Лаченков, Роман Синицын и советник министра обороны Сергей Стерненко публично призвали Генерального прокурора заменить Шевчука в составе конкурсной комиссии.

Алексей Шевчук заявил, что именно после этой информационной кампании он и его семья начали получать прямые угрозы.

"Сообщения и угрозы поступили от приближенных лиц к группе, которая сегодня является маргинальной точкой влияния на общество. В частности, это такой блогер, как Игорь Лаченков, такой блогер, как Сергей Стерненко, такой блогер, как Роман Синицын. Эти лица сейчас подготовили покушение на мою семью. Мне об этом также стало известно из отдельных источников, которые мне сегодня утром сообщили о том, что даже уже подыскали человека, который готов реализовать это покушение. Это критическая точка давления на меня как на публичного деятеля и адвоката", – заявил Шевчук.

Он также сообщил, что знает, как и когда, по его словам, должно было быть совершено покушение.

"Я знаю, что покушение должно было произойти уже в эту пятницу, это должны были совершить возле моего дома. Мне сообщили об этой спланированной акции", – заявил Шевчук.

На этом фоне он обратился к президенту Украины и правоохранительным органам с просьбой обеспечить защиту его семьи.

"Я прошу сейчас защитить себя и мою семью. Я прошу министра внутренних дел не допустить, чтобы маргинальные элементы, которые были причастны к публичному убийству человека и показу этого на видеокамеру, не совершили это повторно", – говорит Шевчук.

Кроме того, Шевчук заявил о давлении на него со стороны главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и его окружения.

По его словам, речь идет о попытках влияния на организации с целью формирования и фальсификации публичных обращений в правоохранительные органы в отношении него.

"Кроме угроз и подготовки покушения на мою семью, готовится также фальсификация в электронных системах, в частности в сети Facebook, публичных обращений. Сегодня в 10:42 поступило заявление от одного из журналистов профессиональных изданий о том, что одна из активисток формирует электронную петицию в отношении моей персоны и формирует петицию исключительно в искусственном режиме, подтасовывая голоса. Итак, сейчас ведется дискредитационная кампания в отношении меня", – отмечает Шевчук.

Вас также могут заинтересовать новости: