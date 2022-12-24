Отмечается, что мошенники присылают на телефон абоненту код и просят его назвать.

В Украине разоблачили новую схему выманивая денег. Мошенники предлагают людям "переключить" их на другую "вышку", чтобы якобы обеспечить стабильную связь при отключении света.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО в Telegram, мошенники представляются "сотрудниками мобильных компаний".

"В последнее время в результате отключения электроэнергии ослабляется или совсем исчезает сигнал мобильной связи, чем пользуются преступники. Мошенники, представляясь сотрудником мобильной компании, рассказывают, что будут переключаться на другую "вышку", чтобы во время отключений у вас была стабильная связь", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что мошенники присылают на телефон абоненту код и просят его назвать. После этого злоумышленники получают доступ к мобильным приложениям банков и социальным сетям человека.

В Центре противодействия дезинформации призвали украинцев не передавать свои личные данные и не называть коды подтверждений подозрительным лицам. В случае необходимости, обращаться за помощью следует самостоятельно только на горячие линии своих операторов.

Ситутация с мобильной связью в Украине

Из-за ракетных ударов России по территории Украины в нашей стране наблюдаются проблемы с электричеством. Часто во время отключений мобильная связь работает лишь несколько часов, а потом пропадает. Интернет же работает с отметкой 4G, затем – только 3G и интернет 2G EDGE.

Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций объяснила, что для обеспечения мобильного интернета стандарта 4G базовые станции используют больше электроэнергии. Поэтому во время блекаутов мобильные операторы отключают часть оборудования.

При этом в Госспецсвязи подчеркнули, что в случае полного отсутствия электроэнергии мобильные операторы должны обеспечить возможность предоставлять абонентам связь в течение 3 суток.

Вас также могут заинтересовать новости: