Украинцам рекомендуют в период блекаута пользоваться услугами SMS и мессенджеров.

В Украине при отключениях электроэнергии мобильная связь несколько часов работает, а доступ к сети интернет работает с отметкой 4G, затем работает только 3G и интернет 2G EDGE.

Как сообщила Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК), базовые станции оборудованы резервными источниками питания и если батарея потратила заряд, ей нужно длительное время для подзарядки.

Как говорится в сообщении, нагрузка на сеть уменьшает срок автономной работы. Для обеспечения мобильного интернета стандарта 4G базовые станции используют больше электроэнергии. Поэтому во время блекаутов мобильные операторы отключают часть оборудования (например, отдельные частотные диапазоны или стандарты), чтобы предоставлять приоритет голосовым услугам связи.

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"Базовые станции оборудованы резервными источниками питания. Это аккумуляторные батареи, которые автоматически включаются, когда централизованное электропитание прекращается. Они способны обеспечивать автономную работу базовой станции от двух до пяти часов при полной зарядке. Если батарея потратила заряд, ей нужно длительное время для подзарядки", — говорится в сообщении.

В НКЭК рекомендуют в период блекаута пользоваться услугами SMS и мессенджеров, поглощающих меньше ресурсов, чем мобильный интернет. Также советуют не злоупотреблять передачей данных: фотографии, видео, голосовые сообщения и другой "тяжелый" контент при таких обстоятельствах лучше не передавать.

Удары по энергосистеме Украины и ситуция со связью:

Обстрел 23 ноября "положил" 60% сетей мобильных операторов.

23 ноября в Украине начался энергетический блэкаут. В связи с массовыми отключениями света снять наличные в банкоматах было невозможно. Также невозможно было расплатиться за покупки банковской картой, терминалы в магазинах не работали. Возле банкоматов выстраивались километровые очереди.

В Украине начались проблемы с мобильной связью и интернетом. 24 ноября "легли" 60% базовых станций мобильных операторов. Связь пропала почти на всей территории страны.

На фоне ракетных ударов по энергосистеме Украины, Госспецсвязи обратилось к украинцам с просьбой не перегружать сети мобильной связи.

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