Сейчас в Украине работают 82% базовых станций мобильной связи.

Мобильные операторы в случае полного отсутствия электроэнергии должны обеспечить возможность предоставлять абонентам связь в течение 3 суток.

Как отметил в эфире телемарафона председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, в случае блэкаута в Украине национальный телемарафон и еще пять радиокомпаний смогут работать минимум 3 суток.

"На сегодняшний день 5 радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон – также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива. Телевидение и радио будут работать, у нас работают средние волны, "Украинское радио", работает радио в FM-диапазоне, где вы можете услышать самую необходимую информацию", – пояснил Щиголь.

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По его словам, Госспецсвязи обеспечивает резервирование сигнала концерна радиовещания и телевидения. В то же время он призвал украинцев позаботиться о радиоприемниках с батарейками.

Кроме того, Щиголь прокомментировал возможное исчезновение мобильной связи. Он объяснил, что сейчас в Украине работают 82% базовых станций. В Луганской и Херсонской области их восстанавливают специалисты.

Он отметил, что после одного из массированных ракетных ударов России по Украине не работало около 45% базовых станций.

Вероятность блэкаута в Украине: что и как будет работать

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник заявил, что электронный "єДокумент" в приложении "Дія" будет отображаться даже в случае отсутствия интернет-соединения. Если будет хоть какая-то мобильная связь, все будет работать.

В то же время, несмотря на обеспеченность генераторами, во время блэкаута украинские больницы не будут работать как обычно. В случае длительного отсутствия электроэнергии в Украине медицинские учреждения откажутся от проведения плановых госпитализаций и операций.

В Киеве готовят 198 объектов, среди которых магазины, торговые центры и аптеки, которые будут работать как пункты обогрева на время блэкаута. При этом, в случае длительного отключения света в столице будет проблема с водой и теплом.

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