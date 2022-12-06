Мошенники покупают терминалы за 1 евро с послеоплатой и перепродают в Украине за десятки тысяч гривень.

Украинцы, решившие в условиях блэкаута приобрести терминалы Starlink, рискуют стать жертвами мошенников, так как расходы могут оказаться гораздо выше ожидаемых, а после покупки со счета нового владельца будут списаны 479 евро.

Как говорится в материале AIN.UA, в некоторых европейских странах, в частности Франции и Италии, есть опция купить терминал Starlink за 1 евро и вернуть через месяц. В комплекте есть сама антенна и маршрутизатор Wi-Fi.

Мошенники покупают терминалы за 1 евро с послеоплатой и перепродают в Украине за десятки тысяч гривень. Через месяц с нового собственника терминала списывается 479 евро.

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Как говорится в материале, в случае, если новый владелец откажется от оплаты 479 евро, терминал будет заблокирован.

Война в Украине и ситуация со Starlink:

В августе 2022 года компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.

Так, для украинских пользователей скидка составила около 40 процентов, стоимость подписки снизили со $100 до $60.

29 ноября 2022 года стало известно о том, что Starlink Илона Маска повышает тарифы для украинцев. Для украинских пользователей, начиная с 29 декабря, месячная абонплата вырастет с 60 до 75 долларов.

30 ноября 2022 года Кабмин разрешил ввозить в Украину Starlink и запчасти для генераторов без пошлин и НДС.

По состоянию на 1 декабря 2022 года в Украине цены на терминалы Starlink взлетели почти в два раза.

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