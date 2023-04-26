В Одессе в одном из домов горела квартира.

Сегодня, 26 апреля, в Одессе во время пожара в жилой многоэтажке погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области. Как отмечается, примерно в 09:20 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Малиновском районе Одессы, по улице Инглези.

По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожар ликвидировали в 09:34 на общей площади примерно 20 кв. м. На месте возникновения пожара найдено два тела - погибли граждане, 1990 и 1993 годов рождения.

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По данным пресс-службы, под угрозой была жизнь троих детей, проживающих в соседней квартире. "С помощью шанцевого инструмента спасатели демонтировали решетку на окне и спасли из этого задымленного дома детей, 2012, 2019 и 2010 годов рождения", - сообщили в управлении.

Кроме того, с верхних этажей спасателями были эвакуированы 7 человек, из них 5 детей. Вероятная причина возгорания - неосторожность во время курения погибшими.

Ущерб и детали происшествия устанавливаются. На месте со спасенными детьми работали психологи ГСЧС Одессы. Всего к ликвидации пожара было привлечено шесть единиц техники и 28 спасателей.

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Ранее стало известно, что в одной из жилых многоэтажек в Суворовском районе Одессы на проспекте Добровольского была найдена убитой женщина, 1950 года рождения.

Кроме того, возле дома нашли мертвым окровавленного мужчину. По предварительным сведениям, племянник в доме убил свою родственницу, а потом покончил с собой.

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