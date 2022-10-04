В результате обстрела больницы в Купянском районе погиб врач-анестезиолог, две медсестры получили ранения.

Ночью российские оккупанты нанесли два удара, предварительно ракетами С-300, по Харькову, в результате чего повреждены инфраструктурные объекты, погибла 46-летняя женщина.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В течение суток враг продолжил террор мирного населения прилегающих к линии соприкосновения и границе с РФ районов. В результате обстрела больницы в Купянском районе погиб врач-анестезиолог, две медсестры 53-х и 43-х лет ранены", - рассказал Синегубов.

Видео дня

Кроме того, в течение суток, по информации областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранениями госпитализированы 63-летний мужчина и девочка 9 лет. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

За сутки в Харьковской области пиротехники ГСЧС обезвредили 473 взрывоопасных предмета. Как подчеркнул глава ОВА, минная опасность еще очень высока.

"Вчера в Купянском районе на растяжке подорвались и получили ранения двое мужчин 23-х и 35-ти лет. В который раз напоминаю всем о необходимости быть очень осторожными и внимательными", - призвал Синегубов.

Ситуация в Харькове и области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков и область.

В начале сентября Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление. Уже 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область освобождена.

11 сентября оккупанты нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5, во многих районах города исчезло электро-и водоснабжение, начался сильный пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: