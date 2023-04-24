Мужчину нашли мертвым прохожие, узнали журналисты.

В Одессе мужчина зарезал свою родственницу и выпрыгнул с 8-го этажа жилого дома.

Как подтвердили УНИАН в правоохранительных органах, происшествие случилось 22 апреля в одной из жилых многоэтажек на проспекте Добровольского (Суворовский район города). Поздно вечером прохожие увидели возле дома окровавленного мертвого мужчину и позвонили в полицию.

Позже прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что потерпевший выпрыгнул с 8-го этажа жилого дома.

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"В квартире на 8-м этаже со следами насильственной смерти (ножевые ранения) найдена женщина, 1950 года рождения. По предварительным данным, ее убил племянник, после чего совершил самоубийство", - сообщили в правоохранительных органах.

Окончательные выводы по событию будут сделаны после получения результатов экспертизы. Ведется следствие по ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях сообщают, что трагедия произошла в доме №134 по проспекту Добровольского. Пожилая женщина была убита в ванной комнате.

Криминальные новости Одессы - сегодня это стоит знать

19 апреля стало известно, что в Одесской области мужчина зарезал переселенца из города Бахмут Донецкой области и использовал ковры и стиральный порошок, чтобы скрыть следы преступления.

По сведениям правоохранителей, преступление совершил 27-летний житель Одессы. Подозреваемого уже задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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