В Киеве произошел пожар в больнице, где находятся больные коронавирусом (фото)
21:19, 25 мая 2020Происшествия
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Пострадавших нет: 15 человек вывели на свежий воздух.
Пожар в подсобке ликвидировали / фото ГСЧС
В Киеве произошел пожар в Александровской больнице - медицинском учреждении, где лечат, в том числе, больных коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"25 мая в 18:56 пожар был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больницы на ул. Шелковичной 39/1. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС вывели на свежий воздух 15 человек", - говорится в сообщении.
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Спасатели уточнили, что огнем повреждены электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв. метра.
Как сообщал УНИАН, 8 апреля Александровскую больницу "минировали" неизвестные.
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