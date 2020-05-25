В Киеве произошел пожар в больнице, где находятся больные коронавирусом (фото)

Пострадавших нет: 15 человек вывели на свежий воздух.

В Киеве произошел пожар в Александровской больнице - медицинском учреждении, где лечат, в том числе, больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 мая в 18:56 пожар был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больницы на ул. Шелковичной 39/1. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС вывели на свежий воздух 15 человек", - говорится в сообщении.

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Спасатели уточнили, что огнем повреждены электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв. метра.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Александровскую больницу "минировали" неизвестные.

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