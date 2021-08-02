22-летний Евгений Гончаренко получил мощнейший удар в голову от сотрудника УГО, после чего упал и ударился головой об плитку.

СМИ раздобыли видео избиения Евгения Гончаренко - танцора популярной украинской певицы Нади Дорофеевой.

Запись с уличных камер наблюдения оказалась в распоряжении Obozrevatel.

Судя по записи 22-летний Евгений Гончаренко вышел из клуба LIFT с парнем и девушкой. В этот момент по улице со своим приятелем шел сотрудник УГО Евгений Беспалый.

Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО и начала снимать все на телефон. После этого Беспалый снова подошел к девушке, намереваясь выбить мобильный из ее рук. В конфликт вмешался танцор и получил мощнейший удар в голову, после чего упал и ударился головой об плитку. На помощь подоспели прохожие, однако парень был без сознания.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!!!

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Танцора Дорофеевой избили: что известно

1 августа украинская певица Надя Дорофеева рассказала на своей странице в Instagram, что неизвестный избил ее танцора Евгения возле столичного гей-клуба.

"Друзья, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому", - поделилась подробностями певица.

Впоследствии выяснилось, что нападавший - военнослужащий УГО Украины. Управление государственной охраны назначило служебное расследование, на время которого военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По состоянию на 2 августа соцсеть удалила пост Дорофеевой за "травлю или преследование". Об этом певица сообщила в своих сторис.

Автор: Денис Прядко