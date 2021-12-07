По факту избиения несовершеннолетних в Запорожье открыто два уголовных производства. Самое суровое наказание – лишение свободы на срок до семи лет.

В Запорожье школьницы жестко избили сверстниц за то, что те якобы целовались с парнем одной из нападавших.

Инцидент произошел еще 25 ноября на территории школы № 12 в Шевченковском районе, однако информация о нем получила огласку только сейчас. Видео с избиением было опубликовано в телеграм-канале "Это Запорожье".

Известно, что трое несовершеннолетних девушек избили трех сверстников. При этом само видео снимал парень (вероятно тот самый, который стал причиной конфликта). Слышно фразы оператора "Мне ее не жалко" во время того, как избивали одну из девушек. Также на видео заметно присутствие и других ребят, которые даже не пытались разнять драку, а просто наблюдали. В конце видео парень добивал одну из пострадавших ногами.

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Сообщается, что причиной драки стал конфликт из-за парня. Избиение длилось более 10 минут. В результате нападения, у пострадавших обнаружили значительные травмы, проблемы с почками, а также перелом носа. Одна из девушек потеряла зрение на один глаз.

Также на видео видно девушку, которая была главным инициатором конфликта. Она курила сигарету, била девушек и требовала 5 тысяч гривень на карту. Также нападавшая угрожала им и выкрикивала нецензурные и оскорбительные фразы: "На ж*пу сядьте", "С чьим ты парнем целовалась?", "Вы пойдете голыми домой".

Реакция полиции Запорожья: открыли два дела

В полиции возбуждено два уголовных дела.

"6 декабря во время мониторинга сети Интернет на одном из запорожских пабликов было обнаружено видео, на котором несколько девушек наносят телесные повреждения трем школьницам и требуют перевести деньги на их банковскую карту. Установлено, что изложенная информация имеет отношение к происшествию, сведения о котором были внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении ГУНП в Запорожской области.

Правоохранители установили, что родители потерпевших еще 22 ноября заявили в полицию об избиении своих детей. Инцидент произошел на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района.

По данному факту подразделением дознания сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все потерпевшие девушки 2007, 2008 и 2005 годов рождения были направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Согласно ее заключениям, телесные повреждения двух пострадавших квалифицируются как легкие, еще одна экспертиза продолжается.

В ходе проведения следственных действий сотрудниками полиции установлены лица нарушительниц, которые наносили травмы. Это четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет.

"6 декабря, после того, как видео было обнародовано в социальной сети, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры уголовное производство было переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также открыто еще по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

На сегодняшний день решается вопрос сообщения злоумышленницам о подозрениях и избрании мер пресечения. Самая строгая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Кроме того, по факту возможного ненадлежащего реагирования со стороны правоохранителей руководителем ГУНП в Запорожской области назначено служебное расследование, его будут проводить работники Управления главной инспекции.

Отметим, в Украине очень часто встречаются случаи буллинга среди детей и подростков. Так, как писал недавно УНИАН, в одной из школ Днепра вспыхнул скандал с травлей шестиклассника.

Мать мальчика пожаловалась, что ее сына оскорбляют и бьют в школе. После очередного нападения, попавшего на видео, в учебное заведение вызвали полицию. В разговоре с женщиной нападавшие заявили, что не хотят дружить с ее сыном, потому что ненавидят одноклассника. Администрация заведения выясняет обстоятельства инцидента.

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Автор: Виктория Гордиенко