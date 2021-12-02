Избиением школьницы заинтересовались правоохранители.

В Александровке Кировоградской области 8-классник набросился с кулаками на одноклассницу. Инцидент произошел в школе №1.

Об этом сообщает "Точка доступа".

Парень нанес девушке несколько ударов ногами по телу и бил кулаком по голове. Избиение школьницы снимали ее одноклассники и обнародовали ролик в Сети.

Читайте такжеВ Полтавской области 8-летняя девочка оказалась в реанимации с отравлением таблеткамиНа видео видно несколько жестоких ударов. Девочка не пыталась агрессировать в ответ. Неизвестно, что именно спровоцировало инцидент.

За школьницу никто не вступился. За кадром слышен лишь смех публики.

Начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции в Кировоградской области Сергей Бочарников сообщил, что родители и администрация школы не обращались в полицию по этому поводу. В то же время полиция проверяет факт избиения девушки.

"Сейчас проводится проверка по этому факту, ведь необходимо установить личности детей, какой это класс, и что конкретно произошло. Если там действительно есть телесные повреждения, которые ребенок нанес другому ребенку, то сведения внесут в ЕРДР. Если не будет претензий друг к другу, то все же такой факт есть, он был обнародован, поэтому полиция будет принимать меры административного воздействия в отношении родителей", — отметил Бочарников.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в одесской школе №111 прямо во время урока на учеников обвалился потолок.

Школьники находились в помещении, когда потолок внезапно обвалился. Впоследствии ученики начали распространять видео с места происшествия.

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Автор: Марта Гичко