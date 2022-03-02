Диверсант был задержан с поличным, когда пытался совершить следующее преступление.

Служба безопасности Украины совместно с полицейскими Ивано-Франковской области задержала корректировщика огня, который навел удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром.

Об этом сообщает полиция области на своей странице в социальной сети Facebook.

"Предатель Украины прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля. Он заселился в мотель неподалеку от аэродрома. 23 февраля, накануне ракетно-бомбового удара РФ по Украине, он передал информацию о месторасположении военного объекта в Россию. В результате попадания ракет по аэродрому его инфраструктура была разрушена. После этого корректировщик доложил об исходе удара в РФ", - говорится в сообщении.

По информации полиции, диверсант был задержан с поличным, когда пытался совершить следующее преступление, направленное на снижение обороноспособности Украины.

"По статье "Государственная измена" он будет приговорен к 15 годам заключения", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: