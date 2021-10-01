Правоохранители уже проверили 430 га леса возле места инцидента.

Правоохранители в рамках расследования покушения на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира прочесали более 400 гектаров леса. На десятый день после нападения орудие так и не нашли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, дело двигалось бы быстрее, если бы в Украине работала система "Безопасная страна".

"Расследование покушения на убийство помощника президента Сергея Шефира продолжается 10-й день. Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер. И это один из вопросов, который будет поднимать МВД - если бы все камеры были подключении к системе "Безопасная страна", отработки в уголовном производстве проходило бы быстрее", - отметил министр.

Читайте такжеВ Киеве обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службыПо его словам, правоохранители проверили 430 гектаров леса возле места преступления, но оружие не нашли.

Покушение на Сергея Шефира

Утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские правоохранители работают над расследованием покушения на Шефира с коллегами из США и Великобритании.

Автор: Анастасия Горбачева