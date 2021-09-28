Ермак сообщил, что покушение вызвало "бешеную реакцию", в частности, у Зеленского получили много звонков со словами поддержки со стороны практически всех друзей и партнеров страны.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские правоохранители работают над расследованием покушения на Шефира с коллегами из Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Офис президента - это не правоохранительный орган, поэтому мы как послушные граждане ждем, что об этом нам расскажет следствие. Мы как никто заинтересованы в том, чтобы это преступление было раскрыто. Я считаю, что стреляли не только в Сергея и Александра (водителя). Это были выстрелы в демократию и будущее Украины. Но мы сильны и этот трусливый привет из девяностых, которым кто-то попытался запугать или что-то показать, это тщетные попытки", - отметил Ермак.

По его словам, это означает, что Украина стоит на верном пути реального реформирования страны.

Читайте такжеПокушение на друга и помощника Зеленского: военный эксперт указал на новые факты о киллереГлава Офиса президента также сообщил, что покушение вызвало "бешеную реакцию", в частности, у президента получили много звонков со словами поддержки со стороны практически всех друзей и партнеров страны.

Он добавил, что многие из них предложил помощь, поэтому сейчас украинские правоохранители работают над расследованием покушения и с коллегами из США, и с коллегами из Великобритании.

"Уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял. Но это были силы, которые не хотят реформ в стране, которые не хотят прекращения войны, которые не хотят очистки нашей страны от криминалитета", - подчеркнул он.

Покушение на Сергея Шефира

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Антонина Доломанжи