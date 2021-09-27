По мнению правоохранителей, стрелок был профи, но специалист по стрелковому оружию утверждает, что это не так.

Военный эксперт указал на факты, свидетельствующие о непрофессиональности преступника, который обстрелял автомобиль Сергея Шефира – первого помощника и близкого друга президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что, по мнению правоохранителей, стрелок был профи, но эксперт утверждает, что это не так.

В то утро Сергей Шефир сел на пассажирское сиденье, рядом с водителем и ехал из коттеджного городка в селе Иванковичи в Офис президента – через села Кременище, Ходосовка и Лесники. Где-то на этом отрезке преступник выпустил в автомобиль около двадцати пуль. Две из них "прошили двери" и попали в водителя.

Читайте такжеТочно не инсценировка: в МВД раскрыли новые подробности о покушении на друга Зеленского (фото)По мнению специалиста по стрелковому оружию Игоря Кима, стрельба велась одиночными пулями, а не автоматической очередью, и стрелял именно непрофессиональный киллер.

"Выбранная позиция для стрельбы не была удобна. Это говорит о непрофессиональности самого стрелка. "Заговорить" в этом деле могут даже гильзы, уже найденные на месте засады. Сам патрон специальный", – отметил эксперт.

По его словам, законно такой патрон может получить только военный или силовик на службе. Учитывая это, найденные на месте преступления гильзы значительно сужают поиск преступника или преступников.

"Это патрон специальный. Пробивная способность пули – достаточная, чтобы "прошить" легкие металлы", – добавил эксперт.

Что касается мотивов совершенного преступления, то рабочими версиями покушения на Шефира называют его деятельность и попытку дестабилизировать ситуацию в стране.

Отмечается, что Сергей Шефир был непубличным чиновником. Он якобы должен был занять место руководителя Офиса президента, но сам этого не захотел.

Следствию предстоит установить, какова же была цель убийства непубличного Шефира.

Покушение на Шефира: что известно

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 сентября, утром в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате обстрела ранения получил водитель. Сам Шефир не пострадал.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что преступники стреляли именно по Шефиру, а в водителя попали случайно.

А советник главы офиса Михаил Подоляк, комментируя нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

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Автор: Катерина Шварц