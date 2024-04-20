Сейчас проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих

Следователи начали производство по факту расстрела полицейских в Винницкой области.

Как сообщает Офис генерального прокурора, инцидент произошел в ночь на 20 апреля вблизи села Яланец Бершадской ОТО. Полицейские остановили легковой автомобиль. Во время проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один сотрудник полиции погиб, второй получил ранения.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, осуществляются неотложные следственные действия. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих", - пишет ОГП.

Зато в сеть "слили" ориентировку на подозреваемых. Отмечается, что это сын и отец - 26-летний Виталий Василаке и 52-летний Валерий Василаке.

Оба являются уроженцами Винницкой области. Василаке-младший зарегистрирован в Одесской области.

Ранее в сети опубликовали информацию о том, что подозреваемые могут быть военнослужащими 28 омбр. Впрочем, бригада опровергла эту информацию.

Расстрел полицейских под Винницей

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских.

Тем временем ряд украинских Telegram-каналов опубликовал видео с вероятными подозреваемыми. Они "засветились" на одной из АЗС вблизи места преступления. На кадрах видно, что водитель был одет в военную форму. Его пассажир одет в спецодежду черного цвета, которую носят некоторые силовые структуры.

В сети появилось видео с бодикамеры одного из полицейских. Полицейский внимательно проверил документы и подошел с пассажиром к водителю. В тот момент пассажир набросился на полицейского, с кулаками, слышны выстрелы. Злоумышленники сели в машину и уехали. Зато тяжелораненый полицейский поднялся и дошел до служебной машины. К нему подбежал коллега и начал вызывать скорую. В результате полученных травм полицейский скончался.

Погибший - 20-летний патрульный Максим Зарецкий. Он был единственным сыном у родителей.

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