Сейчас полиция проводит спецоперации по задержанию подозреваемых.

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В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских.

Как сообщает Национальная полиция Украины, около 2 часов ночи сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.

"В авто были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен", - сообщили в полиции.

На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции.

Нацполиция также показала фото с места стрельбы. Принимаются меры для установления местонахождения и задержания лиц, причастных к убийству.

Тем временем ряд украинских Telegram-каналов опубликовал видео с вероятными подозреваемыми. Они "засветились" на одной из АЗС вблизи места преступления. На кадрах видно, что водитель был одет в военную форму. Его пассажир одет в спецодежду черного цвета, которую носят некоторые силовые структуры. В полиции пока не комментируют род занятости подозреваемых.

Оборот незаконного оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, у украинцев на руках сейчас может быть от миллиона до пяти миллионов единиц трофейного оружия.

"От миллиона до пяти миллионов единиц трофейного оружия может быть сейчас на руках у украинцев. После войны будет 2-3 млн, я думаю, как минимум единиц огнестрельного оружия. И я хочу сказать, что это не короткоствольное оружие. Это автоматическое оружие, это гранаты, это мины и более серьезное оружие, которое есть на руках у наших граждан, и еще будет на руках у наших граждан", - заявил глава МВД Игорь Клименко.

20 марта Рада на пленарном заседании поддержала законопроект о внесении изменений в закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" относительно совершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием (№9538). Этот законопроект в первом чтении поддержало конституционное большинство нардепов - "за" отдано 300 голосов.

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