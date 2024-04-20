На кадрах видно, что пассажир автомобиля внезапно напал на полицейского, а затем произошли выстрелы.

В сети появилось видео с бодикамеры одного из полицейских, которых расстреляли люди в камуфляже в Гайсинском районе Винницкой области.

Ролик опубликовал ряд украинских Telegram-каналов. По информации, указанной в начале ролика, его записал полицейский Шапарановский Максим в 1:20 20 20 апреля. Запись заканчивается через 5 минут.

На видео видно, что полицейские остановили машину темного цвета. В ней были водитель и пассажир. Диалог был довольно спокойным. Водитель уточнил некоторые детали своего маршрута, работник полиции ответил, а затем попросил предоставить документы на автомобиль для проверки и открыть багажник.

"Оружие, взрывчатка есть в автомобиле?", - спросил полицейский.

"Нет, нету", - ответил водитель.

Полицейский осмотрел багажное отделение. Рядом с ним пассажир автомобиля. Во время диалога пассажир заявил, что якобы служит в одном из подразделений Сил обороны.

Полицейский внимательно проверил документы и подошел с пассажиром к водителю. В тот момент пассажир набросился на полицейского, с кулаками, слышны выстрелы. Злоумышленники сели в машину и уехали. Зато тяжелораненый полицейский поднялся и дошел до служебной машины. К нему подбежал коллега и начал вызывать скорую. В результате полученных травм полицейский скончался.

Внимание! Чувствительные кадры. 18+

Расстрел полицейских под Винницей

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских.

Около 2 часов ночи сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета. В авто были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

Тем временем ряд украинских Telegram-каналов опубликовал видео с вероятными подозреваемыми. Они "засветились" на одной из АЗС вблизи места преступления. На кадрах видно, что водитель был одет в военную форму. Его пассажир одет в спецодежду черного цвета, которую носят некоторые силовые структуры. В полиции пока не комментируют род занятости подозреваемых.

Вас также могут заинтересовать новости: