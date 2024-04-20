Полицейскому было всего 20 лет.

В результате стрельбы в Гайсинском районе Винницкой области погиб полицейский - 20-летний Максим Зарецкий.

Как сообщает Национальная полиция Украины, Максим погиб в результате стрельбы 20 апреля во время остановки автомобиля с двумя людьми. Его напарник был ранен.

Максиму было 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции.

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"Без единственного сына остались родители мужчины. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем. Коллектив Национальной полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского. Навсегда в небесном строю", - отметили в НП.

Расстрел полицейских под Винницей

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских.

Около 2 часов ночи сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета. В авто были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

Тем временем ряд украинских Telegram-каналов опубликовал видео с вероятными подозреваемыми. Они "засветились" на одной из АЗС вблизи места преступления. На кадрах видно, что водитель был одет в военную форму. Его пассажир одет в спецодежду черного цвета, которую носят некоторые силовые структуры. В полиции пока не комментируют род занятости подозреваемых.

В сети появилось видео с бодикамеры одного из полицейских. Полицейский внимательно проверил документы и подошел с пассажиром к водителю. В тот момент пассажир набросился на полицейского, с кулаками, слышны выстрелы. Злоумышленники сели в машину и уехали. Зато тяжелораненый полицейский поднялся и дошел до служебной машины. К нему подбежал коллега и начал вызывать скорую. В результате полученных травм полицейский скончался.

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