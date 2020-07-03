В центре Николаева внезапно развелся мост через реку, заблокировав движение транспорта (фото, видео)

Причину необычного инцидента выясняют специалисты.

В центре Николаева около 5 часов утра в пятницу начала самопроизвольно подниматься разводная часть моста через реку Ингул.

Как пишут "Новости N", в результате движение транспорта по мосту стало невозможным.

Данный мост соединяет центр города и несколько спальных микрорайонов, а также является частью автомобильной дороги в сторону Киева и ряда городов.

"В настоящее время разводная часть моста поднялась на высоту более трех метров и продолжает медленно подниматься. Полиция полностью перекрыла движение с обеих сторон моста. На месте дежурят сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Что делать с мостом пока никто не знает", - пишет издание.

На въездах в город с нескольких сторон полиция начала переправлять транзитный транспорт в объезд либо же не пропускает его.

Позже издание сообщило, что в 6:15 прибывшая на место бригада сотрудников КП "ЭЛУ автодорог" опустила разводную часть моста на место, однако движение транспорта пока не открыто - специалисты выясняют причину.

Несмотря на то, что мост свели, он все равно начинает самопроизвольно подниматься.

Как сообщал УНИАН, накануне в Николаеве водитель маршрутки напал на девушку из-за замечания о маске и преследовал ее до дома.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram