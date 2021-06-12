Пациентка не признавалась, куда спрятала ребенка, поэтому врачам пришлось просить о помощи правоохранителей.

Дома 37-летней жительницы села в Житомирской области нашли тело мертвого новорожденного ребенка.

Полиция обыскала жилье женщины после вызова медиков о госпитализации пациентки с осложнениями от самостоятельных родов, говорится в сюжете ТСН.

Накануне у женщины произошло кровотечение – и она вызвала семейного врача. Тот не терял времени и позвонил медикам в "скорую". Карета экстренной службы немедленно забрала больную в районную больницу, где она работает специалистом по статистике.

Читайте такжеНа Ривненщине на детской площадке жестоко избили несовершеннолетнююПациентка не признавалась, куда спрятала ребенка, поэтому врачам пришлось просить о помощи правоохранителей. Младенца обнаружили замотанным в одеяло в подсобном помещении.

По предварительным выводам экспертов, ребенок родился живым, но затем наступила внезапная смерть.

Соседи роженицы в комментарии журналистам отметили, что даже догадывались о ее беременности, впрочем, как и родственники. О самой семье жители села отзываются хорошо: родители алкоголем не злоупотребляют и воспитывают троих детей в возрасте 4, 8 и 12 лет. Это подтвердили и в службе по делам детей.

В случае доказательства вины матери службы будут принимать решения в рамках действующего законодательства, но специалисты обещают, что дети останутся на попечении членов семьи.

Самой женщине сейчас лучше, однако она до сих пор находится под наблюдением врачей в медучреждении. Детей пока забрали к себе бабушки.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства смерти ребенка и роль матери в произошедшем.

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Автор: Яна Ставская