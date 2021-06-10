"Знахарка" заставил девушку отдать золотые украшения и все сбережения семьи, поскольку, по ее словам, именно на них была "порча".

Волынская "знахарка" выманила у студентки из Закарпатской области деньги и украшения на сумму более 500 тыс. гривень.

Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Установлено, что осужденная, запугивая жительницу Закарпатья якобы наведенной "порчей" на членов ее семьи, в результате чего неизбежно наступит смерть матери, ввела студентку в заблуждение, заверив, что может "снять порчу" придуманным ею способом и помочь избежать трагических последствий. Доведя таким образом потерпевшую до состояния отчаяния, для осуществления ритуала осужденная убедила девушку собрать дома все сбережения и ювелирные изделия и передать ей, поскольку именно на них лежит "порча" и только так можно спасти маму", - говорится в сообщении.

Во время очередной встречи мошенница получила 8 000 долларов, 8 460 евро и золотые изделия на 1 172 доллара. Всего студентка отдала денег и украшений на 549 тыс. гривень.

Прокуроры доказали вину "знахарки" в мошенничестве, а суд кассационной инстанции оставил в силе приговор Хустского районного суда и решение Закарпатского апелляционного суда. Женщину приговорили к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Катерина Комолова