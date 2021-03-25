В городе Лозовая Харьковской области произошел страшный пожар. В огне погиб 2-летний мальчик, его мать и бабушка выжили, однако тяжело пострадали.
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Как сообщается в сюжете ТСН огонь вспыхнул в квартире на втором этаже многоэтажки.
Прибывшие на место спасатели потушили пожар, однако нашли в квартире тело ребенка.
Мать и бабушку малыша удалось спасти, но их состояние тяжелое. По информации ГСЧС, у женщин диагностировали отравление угарным газом, ожоги рук и верхних дыхательных путей. Их доставили в реанимацию и подключили к аппаратам ИВЛ.
По словам местных чиновников, семья, где произошла трагедия – неблагополучная, и находилась на учете социальных служб.
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается. Одна из версий трагедии - неосторожное обращение с огнем.
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