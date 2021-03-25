По словам местных чиновников, семья, где произошла трагедия – неблагополучных семей.

В городе Лозовая Харьковской области произошел страшный пожар. В огне погиб 2-летний мальчик, его мать и бабушка выжили, однако тяжело пострадали.

Читайте такжеНа трассе под Харьковом столкнулись Tesla и Nissan: пострадали шесть человек (фото)

Как сообщается в сюжете ТСН огонь вспыхнул в квартире на втором этаже многоэтажки.

Прибывшие на место спасатели потушили пожар, однако нашли в квартире тело ребенка.

Мать и бабушку малыша удалось спасти, но их состояние тяжелое. По информации ГСЧС, у женщин диагностировали отравление угарным газом, ожоги рук и верхних дыхательных путей. Их доставили в реанимацию и подключили к аппаратам ИВЛ.

По словам местных чиновников, семья, где произошла трагедия – неблагополучная, и находилась на учете социальных служб.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается. Одна из версий трагедии - неосторожное обращение с огнем.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров