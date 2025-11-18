Следователи будут проверять информацию, которая была обнародована в медиа.

Государственное бюро расследований начало внутреннюю проверку из-за "пленок Миндича", оно заинтересовано в максимально прозрачном и объективном выяснении всех обстоятельств.

Об этом заявила советник директора ГБР по коммуникации Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

"ГБР заинтересовано в максимально прозрачном и объективном выяснении всех обстоятельств, поэтому действительно внутренняя проверка проводится без каких-либо исключений. Но прошу подчеркнуть, что у нас нет конкретных фамилий, должностей или подразделений", - заявила она.

Видео дня

Сапьян рассказала, что во внимание принимаются обнародованные пленки НАБУ, упоминания о том, что якобы могло бы быть нарушение.

"Расследование будет выяснять возможное получение неправомерной выгоды, то есть, другими словами, это получение взятки в крупном размере по предварительному сговору группы лиц, и превышение власти или служебных полномочий", - пояснила советник.

Она подчеркнула, что следователи будут проверять информацию, которая была обнародована в медиа.

"Это то, действительно ли получалась неправомерная выгода отдельными работниками, и кем конкретно. То, возможно ли давление на отдельных должностных лиц, также будут проверять. О проведении обысков по заказу "фигурантов" также будут проверять. Чтобы проверить все эти факты, нужно провести огромную работу", - добавила Сапьян.

ГБР ведет проверку

Отметим, 17 ноября стало известно, что ГБР начало проверку информации, которая появилась в СМИ после спецоперации НАБУ и САП. Руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток отметил, что 14 ноября 2025 года Главное следственное управление ГБР внесло в ЕРДР сведения по признакам возможного совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

"Пленки Миндича" - что известно

Как сообщал УНИАН, на "пленках Миндича", которые раскрывают коррупционную схему в "Энергоатоме", фигурирует жена подозреваемого в незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра, министра национального единства Алексея Чернышова - Светлана. Вместе с мужем они подозреваются в активном участии в отмывании средств "Энергоатома".

По словам прокурора САП, Чернышов в разговоре с одним из фигурантов дела "Мидас" Цукерманом заявил о необходимости привлечь свою жену Светлану для передачи части незаконной наличности. Собеседники обозначили ее под псевдонимом "Профессор".

Вас также могут заинтересовать новости: