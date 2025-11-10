Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) продолжает раскрывать детали масштабного коррупционного дела в украинской энергетике. Как рассказывают в НАБУ, функция легализации незаконно полученных средств от проведенных схем возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

Отмечается, что помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

В НАБУ отмечают, что через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

"За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", - добавили в НАБУ.

Коррупция в энергетике - что известно

10 ноября НАБУ и САП провели операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В НАБУ тогда отметили, что участники преступной организации создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Позже в НАБУ обнародовали часть записей в масштабном коррупционном деле в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы.

Также в НАБУ раскрыли, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Андрей Деркач - что о нем известно

Напомним, что в 2022 году СБУ обвинила бывшего народного депутата Андрея Деркача в работе на российские спецслужбы, госизмене и незаконном обогащении.

В декабре 2022 года Деркач был признан правительством США агентом ФСБ России. В январе 2023 бывший нардеп был лишен гражданства Украины президентом Владимиром Зеленским.

Сбежавший в Россию и находящийся в розыске экснардеп Андрей Деркач вошел в комитет Совета Федерации по безопасности и обороне. Летом прошлого года Андрей Деркач стал кандидатом в Совет Федерации, а в сентябре стал сенатором от Астраханской области.

