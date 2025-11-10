Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до обыска.

Детективы Национального антикоррупционного бюро утром 10 ноября проводят обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95", соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Отмечается, что обыск проходит в Киеве, другие детали пока неизвестны.

В то же время по данным собеседников УП в политических кругах, Миндич покинул территорию Украины. Это произошло ночью 10 ноября - за несколько часов до обыска НАБУ.

Тимур Миндич - что о нем известно

Тимур Миндич - украинский бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95".

Летом СМИ писали, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. Тогда сообщалось, что структура, связанная с Миндичем, могла быть фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины относительно возможного завладения государственными средствами.

Также сообщалось, что Миндич может стать фигурантом расследования американского Федерального бюро расследований.

НАБУ проводит масштабные обыски

Также УНИАН сообщал, что НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В свою очередь нардеп Ярослав Железняк сообщил об обысках в "Энергоатоме" и добавил, что детективы НАБУ проводят следственные действия и у министра юстиции Германа Галущенко.

