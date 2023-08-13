Сторона обвинения предлагала, чтобы Лебедю запретили посещать Лавру.

В Киеве Соломенский районный суд принял важное решение по делу бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя (известный как "Паша-Мерседес").

В пятницу, 11 августа, столичный суд продлил срок действия обязательств для "Паши-Мерседеса", сообщает "Суспільне", ссылаясь на сведения его адвоката. "Срок действия обязательств продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более, чем на два месяца...", - узнали журналисты.

Юрист также рассказал, что прокурор предложил, чтобы Лебедю запретили ходить в Лавру, но такое ходатайство суд отклонил.

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Дело Павла Лебедя - сегодня это стоит знать

В начале апреля Служба безопасности Украины вручила "Паше-Мерседесу" подозрение по двум статьям - ст. 161 Уголовного кодекса (разжигание межрелигиозной розни) и ст. 436-2 (распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию).

1 апреля Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения-круглосуточный домашний арест, во время которого подозреваемый должен был носить электронный браслет. Позже это решение суда защита Лебедя обжаловала.

14 июля суд изменил меру пресечения - вместо домашнего ареста одобрено содержание под стражей до 14 августа или внесение залога в размере более 33 миллионов гривень. Уже 7 августа Лебедь вышел из-под стражи под залог.

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