Всего за возможность выйти из СИЗО экс-наместник Лавры уплатил более 33 миллионов гривен.

Бывший наместник Киево-Печерской Лавры Павел Лебедь (также известный как "Паша-Мерседес") вышел из СИЗО под залог в 33,3 миллиона гривен. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

По его словам, эту "неподъемную на первый взгляд сумму" собрали благодаря пожертвованиям верующих УПЦ МП.

"Сегодняшнее событие - это общая заслуга прихожан Украинской Православной Церкви, которые доказали, что нет ничего невозможного. Залог внесли около 1000 человек!"- сообщил Чекман.

Сам митрополит уже опубликовал видео, в котором он поблагодарил всех "братьев и сестер" за "молитвы и любовь".

Арест экс-наместника Лавры

В апреле бывший наместник Печерской Лавры Павел Лебедь получил подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании российской агрессии. В качестве меры пресечения суд назначил ему круглосуточный домашний арест.

Но позже Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности фигуранта и сообщила ему новое подозрение - нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и оправдание вооруженной агрессии РФ, совершенное повторно. После этого суд уже изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на пребывание под стражей с возможностью выйти под залог.

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