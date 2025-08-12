Стало известно, какие нарушения обнаружили в заведении.

Известный украинский ресторатор Миша Кацурин продолжает сталкиваться с последствиями массового отравления, которое произошло в его ресторане "Китайский привет" во Львове около месяца назад. Стало известно, что заведение оштрафовали на 48 тысяч гривень. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Отмечается, что специалисты провели инспекцию заведения и выявили нарушения.

"В ходе инспектирования установлено, что субъект хозяйствования нарушил установленные законодательством гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, как писал УНИАН, 16 июля Миша Кацурин сообщил о том, что в день открытия его нового ресторана во Львове "Китайский привет" отравились посетители и он сам.

Позже стало известно, что в больницы попали более 100 человек. У большинства пострадавших обнаружили сальмонеллез.

На днях же Кацурин объявил о повторном открытии ресторана и о том, что заведение освятил священник: "Стандарты стандартами, а без благословения дела не будет".

